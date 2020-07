È stata arrestata una persona che si sospetta abbia ucciso Fahim Saleh, il fondatore di Gokada (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio è stato arrestato l’assistente personale di Fahim Saleh, il 33enne fondatore bengalese-statunitense della startup nigeriana Gokada, trovato morto nel suo appartamento di Manhattan, a New York, il 14 luglio. Secondo quanto scrive il New York Times, che riporta Leggi su ilpost

È stata arrestata una persona che si sospetta abbia ucciso Fahim Saleh, il fondatore di Gokada Il Post Tiene la moglie incinta segregata, poi la massacra e le fa perdere il bambino: arrestato

Un 39enne, A.E., è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni pluriaggravate. Avrebbe aggredito e massacrato sua moglie, peraltro al sesto mese di gravidan ...

Bufera su Favignana, arrestato il sindaco e il comandante della polizia municipale (VIDEO)

Bufera sul comune di Favignana. Le indagini dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, hanno portato agli arresti del sindaco, del comandante della polizia municipale, d ...

