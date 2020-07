Coronavirus, nuova stretta in Catalogna: 'Troppi casi, non uscite' | In Cina segnalato un focolaio nello Xinjiang (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la bocciatura di alcune 'zone rosse da parte del tribunale, le autorità catalane hanno adottato nuove misure restrittive per parte della regione, compresa la città di Barcellona. L'indicazione ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown Il Messaggero Coronavirus, studio: Moglie e marito possono stare tranquilli, bassi tassi di contagio

Moglie e marito possono stare tranquilli: condividere il letto e praticare una regolare attività sessuale non rappresenterebbe un grave rischio Covid. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Altame ...

“Bonus non dovuto”: dopo il Covid, l’Asl di Napoli taglia 5 euro all’ora ai medici del 118

A due mesi dalla fine del lockdown del Coronavirus, l’Asl Napoli 1 Centro taglia il bonus di 5,46 euro all’ora ai medici del 118: “Non era dovuto”. La sospensione dell’indennità, decisa in autotutela, ...

