Coronavirus, in lieve aumento i nuovi contagi, calano i decessi (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – In leggero aumento i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore l’incremento di nuovi contagiati è di 233 (ieri erano stati 230). Il numero totale sale perciò a 243.967. In calo invece il numero dei decessi, 11 morti rispetto ai 20 della giornata precedente. In questo caso il numero totale dei deceduti tocca quota 35.028. A fornire i dati il ministero della Salute attraverso il consueto bollettino sulla presenza del Covid in Italia. calano di 17 gli attualmente positivi, ad oggi sono 12.456. In aumento i guariti, 237 in più rispetto a ieri, dato che porta il totale a 196.483. In crescita il numero dei ricoverati, 21 in più: oggi sono 771. Di questi 50 si trovano nei reparti di terapia intensiva, con una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus, in Sicilia 4 nuovi contagi: in Italia vittime in calo e ricoveri in aumento

Sono 4 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sale perciò a 3.136. Anche oggi non si regist ...

