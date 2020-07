Buccino: muore don Antonio Volpe, città in lacrime (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa) – È una città in lacrime, quella di Buccino, raggiunta qualche ora fa dalla notizia del decesso dell’anziano parroco don Antonio Volpe. Novantuno anni, in pensione e ammalato da tempo, il sacerdote è deceduto oggi pomeriggio nella sua abitazione nel centro cittadino. Amato e conosciuto da tutti i fedeli della Valle del Sele, il parroco buccinese è stato il punto di riferimento per intere generazioni di sacerdoti e vescovi che si sono succeduti alla guida della Diocesi di Salerno-Campagna e Acerno. Frate missionario, don Volpe fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Teggiano il 5 marzo 1955, svolgendo il ministero sacerdotale prima come vicario parrocchiale a Salerno negli anni 1959-1961 e poi come ... Leggi su anteprima24

