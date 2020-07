Auditorium di Roma dedicato a Ennio Morricone (Di venerdì 17 luglio 2020) La Capitale celebra il Maestro. Si è svolto in Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, il Consiglio straordinario per la commemorazione del Maestro Ennio Morricone e per l'intitolazione al grande compositore dell' Auditorium Parco della Musica. L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione dei musicisti dell'Orchestra di Santa Cecilia, che hanno eseguito alcuni brani tratti dal vasto repertorio del Maestro Morricone. Dopo un breve saluto del Presidente d'Aula De Vito si sono susseguiti gli interventi della sindaca Raggi, di alcuni ospiti e dei capigruppo capitolini. Oltre all'intitolazione dell'Auditorium, grazie all'Ordine del Giorno votato all'unanimità dall'Assemblea, si procederà anche con l'avvio dell'iter per l'intitolazione al Maestro Morricone di un ... Leggi su iltempo

