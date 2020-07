Allarme Dia, dalla pandemia possibile boom di guadagni per le mafie (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'emergenza globale” legata alla pandemia “se non adeguatamente gestita nella fasi di ripresa post lockdown, può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale”. E' quanto si legge nella relazione semestrale della Dia che dedica una sezione all'emergenza Covid-19.Secondo la Dia, la “paralisi economica” causata dall'emergenza “ha assunto dimensioni macro” e “può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”. “Si profila così – si legge nella relazione – un doppio scenario. Un primo di breve periodo, in cui le organizzazioni mafiose tenderanno a consolidare sul territorio, specie nelle aree del ... Leggi su liberoquotidiano

