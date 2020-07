A tutto Mertens: “Il Napoli, i tifosi e l’impresa a Barcellona”: l’intervista (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dries Mertens, attaccante del Napoli fresco di rinnovo, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa. Ecco le sue parole: Il rapporto con i tifosi del Napoli – “Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma anche le nonne ed i bambini più piccoli. Questo è pazzesco! Penso che questo sia qualcosa di speciale in Italia: svegliarsi, prendere il caffè al mattino e parlare solo di calcio. Mi chiamano “Ciro”, è un nome tipico d Napoli, e penso che sia accaduto perché ho iniziato a vivere come loro. Vado in città tante volte, adoro il cibo, adoro il mare, adoro tutte le isole qui”. La consacrazione con Sarri – “Al ... Leggi su anteprima24

Mertens racconta: “A Napoli si respira calcio, mi chiamano ‘Ciro’ perché sono come i napoletani. Gattuso è perfetto!”

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa. Ecco quanto evidenziato: Che rapporto hai con i tifosi del Napoli? Qui le persone re ...

