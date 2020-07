USA, indice Philly Fed scende a 24,1 punti (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Segnali di debolezza giungono dall’attività del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove c’è un peggioramento delle aspettative delle aziende. Nel mese di luglio, infatti, l’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è sceso a 24,1 punti dai 27,5 di giugno. Le attese degli analisti erano per un calo più forte fino a 20 punti. Va detto che un indice superiore allo zero indica che all’interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste. Fra le componenti dell’indice, quello dei nuovi ordini ha recuperato a 23 punti da 26,3 ... Leggi su quifinanza

terridaluisa : RT @AzzurraBarbuto: Titolo di Repubblica: Ricciardi “L’Italia deve difendersi dai contagi. Stop ai voli dagli USA”. Se poi sbarcano in 14… - albe_medinelli : RT @AzzurraBarbuto: Titolo di Repubblica: Ricciardi “L’Italia deve difendersi dai contagi. Stop ai voli dagli USA”. Se poi sbarcano in 14… - moneypuntoit : ?? Stati Uniti: Philadelphia Fed sopra le stime a luglio ?? - robertotornello : RT @AzzurraBarbuto: Titolo di Repubblica: Ricciardi “L’Italia deve difendersi dai contagi. Stop ai voli dagli USA”. Se poi sbarcano in 14… - marinadivito1 : RT @AzzurraBarbuto: Titolo di Repubblica: Ricciardi “L’Italia deve difendersi dai contagi. Stop ai voli dagli USA”. Se poi sbarcano in 14… -

Ultime Notizie dalla rete : USA indice USA: Indice Empire State Manufactoring NY luglio a +17,2 punti da -0,20 punti (atteso +10) - Finanza e Borsa Investire Oggi USA, indice Philly Fed scende a 24,1 punti

Nel mese di luglio, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è sceso a 24,1 punti dai 27,5 di giugno. Le attese degli analisti erano per un ...

Usa: scende a 24,1 indice manifatturiero Fed Philadelphia a luglio, meglio delle stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York , 16 lug - Le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono peggiorate, ma meno del previsto, dopo il ritorno in positivo del suo indic ...

Nel mese di luglio, infatti, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly FED) è sceso a 24,1 punti dai 27,5 di giugno. Le attese degli analisti erano per un ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York , 16 lug - Le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono peggiorate, ma meno del previsto, dopo il ritorno in positivo del suo indic ...