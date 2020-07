Torino, Vagnati: “Gabbiadini? Non è giusto parlare di mercato prima di una gara importante” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Torino interessato a Gabbiadini? parlare oggi di mercato non e’ giusto perché abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Gabbiadini e’ un ottimo calciatore ma siamo concentrati sul presente”. Queste le dichiarazioni di Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, nel pre-partita dello scontro diretto per la salvezza contro il Genoa. “C’e’ un dato oggettivo, ci meritiamo la classifica che abbiamo – ha ammesso il dirigente granata – La squadra e’ la stessa dell’anno scorso ed e’ stato fatto un campionato completamente diverso. Dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile”. Infine una battuta su Iago Falque, in prestito al Genoa ma di ... Leggi su sportface

Prima del fischio d'inizio di Torino-Genoa è intervenuto Davide Vagnati ai microfoni di Sky Sport: "Adesso non parlo di mercato, abbiamo una partita molto importante da giocare. Su Gabbiadini posso ...

