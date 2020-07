«Temptation Island 2020»: addio maschio (arrogante) (Di venerdì 17 luglio 2020) Temptation Island, giovedì sera, sarebbe potuta esaurirsi nella prima ora di trasmissione. Nel primo falò, quello degli uomini. Perché lì, sul tronco d’albero di una spiaggia sarda, si è avuta la morte dell’uomo maschio per posa, «padrone» per orripilante consuetudine. Ciavy, «er ciavatta» trentacinquenne, sicuro dei sentimenti di Valeria più che dei propri, ha dovuto arrendersi all’improvvisa epifania della sua fidanzata. «Fai schifo», le ha detto Ciavy. «Hai perso la tua dignità di donna», le ha urlato addosso, dopo averla convocata in gran fretta per un falò di confronto. https://twitter.com/aleferazzi/status/1283864914625429509 Leggi su vanityfair

