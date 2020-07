Si allungano i tempi di pagamento ai fornitori, nel Sud la media è di 101 giorni. Uno studio di Cribis (Di giovedì 16 luglio 2020) Fra dicembre 2019 e maggio 2020 si è registrato, in pochi mesi, un ulteriore peggioramento nei termini di pagamento ai fornitori per le imprese dei settori “servizi alle persone” (10 giorni di ritardo medio), commercio all’ingrosso (6 giorni), “locazione immobiliare” (4,5 giorni), “servizi alla imprese” (4 giorni) eHo.Re.Ca. (poco meno di 4 giorni). È quanto emerge da un’analisi di Cribis, società del gruppo CRIF specializzata nella business information. Se guardiamo ai microsettori, lo studio di Cribis rileva un incremento dei termini di pagamento fra dicembre 2019 e maggio di quest’anno soprattutto per i servizi ricreativi ... Leggi su ildenaro

