"Se non ci arriva, faccia come facevo io in classe". Azzolina il consiglio spassionato con cui Salvini la azzera

Matteo Salvini rincara la dose contro Lucia Azzolina. Il leader della Lega, ospite ad Agorà su Rai 3, ha toccato anche il tasto dolente del governo: l'istruzione: "Io copierei. come in classe: se hai il compagno più bravo in latino, magari darei una sbirciata a lui...Se il ministro Azzolina non ci arriva, chiami il ministro francese, tedesco o svizzero e copi", tuona l'ex ministro che invita Giuseppe Conte e la grillina a "copiare" gli altri Paesi Ue per gestire l'emergenza scuola post Covid. "A volte - si lascia poi andare a una confessione - capitava che copiavo, facevo copiare nelle materie dove ero più forte: ho fatto il classico, quindi, in latino e greco ma poi copiavo in matematica e in fisica perché non ero il massimo".

matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - frankiehinrgmc : Palermo, come Milano, Genova, Roma. La pioggia arriva e tiene sotto scacco le città, che si trasformano in trappole… - marcodimaio : Non riesco ad immaginare un reato più infame. Approfittare degli aiuti per l’emergenza, sottraendoli a chi non arri… - AndreaMarano11 : RT @frankiehinrgmc: Palermo, come Milano, Genova, Roma. La pioggia arriva e tiene sotto scacco le città, che si trasformano in trappole, uc… - brulaky1 : @osservando001 @luigidimaio Non ci arriva neanche se gli fai il disegnino.. oppure è un mala fede . Onestamente penso entrambe le cose . -

Ultime Notizie dalla rete : non arriva A Luglio in Sardegna quasi un hotel su due non arriva al 10% di riempimento Gallura Oggi Facebook sfida YouTube: video musicali degli artisti in arrivo, in una nuova sezione

I video musicali diventeranno presto una presenza costante su Facebook, ecco tutte le novità e cosa cambia per utenti ed artisti: sfida a YouTube. I video musicali su licenza sono pronti al proprio de ...

Ecco "Riccardino" e Camilleri appare nel suo ultimo libro "pirsonalmente di pirsona"

A un anno dalla morte di Andrea Camilleri arriva nelle librerie "Riccardino" l'ultimo inedito romanzo che ha come protagonista il commissario Montalbano. E il libro (edito da Sellerio), scritto anni f ...

