Roma-Verona 2-1, i giallorossi battono il Verona e sognano l'Europa (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 15 luglio 2020- Continua il momento positivo per la Roma : dopo le vittorie contro Parma e Brescia i giallorossi calano il tris battendo in casa il Verona per 2-1. Tante le occasioni sprecate ... Leggi su quotidiano

OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - VarskySports : Bologna 1 (Barrow) Napoli 1 (Manolas) Milan 3 (Kessie-Romagnoli-Calhanoglu) Parma 1 (Kurtic) Sampdoria 3 (Gabbiad… - Genna1962 : @pisto_gol può dare un giudizio su Roma Verona arbitro maresca - Dalla_SerieA : Fonseca: “Zaniolo non mi è piaciuto, deve aiutare la squadra. E’ stata una vittoria difficile ma ora siamo più aggr… -