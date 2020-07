Rigore non concesso alla Spal, Di Biagio: «Ce ne dobbiamo andare?» (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Di Biagio si è scatenato in panchina dopo la mancata concessione di un Rigore alla Spal: le sue parole Incontenibile Luigi Di Biagio a bordocampo. Il tecnico della Spal ha richiamato l’attenzione dell’arbitro a seguito di un Rigore non concesso alla squadra ferrarese contro l’Inter, per un’uscita scomposta di Samir Handanovic ai danni di Gabriel Strefezza. «Che dobbiamo fare? Ce ne dobbiamo andare?», ha detto Di Biagio, tra lo stupore generale, rivolgendosi al direttore sportivo biancazzurro Giorgio Zamuner. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FBiasin : Se sono rigori i falli di mano involontari (per me un'assurdità), allora non può che essere rigore anche quello in #SpalInter. - realvarriale : La decisione di Fabbri che richiamato dal #Var Mazzoleni non concede al @1913parmacalcio il rigore più netto dei t… - capuanogio : Comunque il tocco di braccio di #Bastoni non era rigore. Un po’ di coerenza e conoscenza del regolamento, su... #InterTorino - gionnisei1 : RT @gianlucaeboli1: Minchia se NON davono alla Juve il rigore di strefezza avrebbero fatto una seduta straordinaria del Governo - draxlerars : ricapitolando: - rigore che non c’era - capi fa come cazzo gli pare - karim segna ???? -