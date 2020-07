Pontinia, sono 3 gli indagati per la morte di Giovanni Torelli (Di giovedì 16 luglio 2020) Emergono nuovi particolari circa il tragico incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 14 luglio a Sonnino, dove ha perso la vita un operaio. Nella fattispecie Giovanni Torelli stava lavorando su un solaio quando quest’ultimo ha ceduto portandoselo con sé e provocandone la morte immediata. Dalle indagini sulla salma, attualmente in corso, si è rivelato fatale il trauma toracico a carico dell’uomo mentre a livello giudiziario emerge la presenza di tre indagati: il proprietario dell’edificio, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori ed il responsabile della messa in sicurezza del cantiere, nonché progettista dell’opera. La cerimonia funebre si terrà domani presso la chiesa di Sant’Anna a Pontinia. Leggi anche:Crolla una palazzina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

