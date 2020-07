Pif contro il tweet di Salvini su Palermo: “Un modo di fare politica che fa schifo” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – “Mi sembra chiaro ed evidente che questo tweet ‘elettorale’ di Matteo Salvini faccia semplicemente schifo!“. È un commento ‘a freddo’ quello che arriva da Pif come lui stesso scrive sui social: “Per un problema tecnico di Twitter non sono riuscito a pubblicare un mio impulsivo commento al tweet ‘elettorale’ di Matteo Salvini, riguardo il temporale di Palermo. Tweet pubblicato mentre le auto galleggiavano, alcuni genitori con i propri figli cercavano salvezza nuotando e mentre arrivava la notizia di una coppia morta annegata in un sottopassaggio. In due ore è caduta l’equivalente di un anno di pioggia. Non ricordo di aver mai visto una cosa simile a Palermo in tutta la mia vita. Ora che è passata una notte, posso giudicare il tweet ‘elettorale’ di Salvini in maniera meno impulsiva e serena”. Leggi su dire

