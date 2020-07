Nikon School chiude in Inghilterra per trasferirsi Online (Di giovedì 16 luglio 2020) Nikon School chiude in Inghilterra: La Nikon School, il braccio educativo della Nikon Northern Europe, ha annunciato oggi il suo trasferimento permanente Online e chiuderà la sua presenza fisica a Margaret Street, nel centro di Londra. Alla luce di Covid-19 e della chiusura nazionale nel marzo di quest’anno, la Nikon School nel centro di Londra ha rinviato i corsi fino alla fine delle restrizioni decidendo di spostare la scuola Online come misura temporanea. Almeno questo era nei piani, salvo rendersi conto che, l’approccio “all Online” ha giovato e nn poco al giro d’affari della società nipponica. Il trasferimento ... Leggi su fotografareindigitale

