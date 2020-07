Nella vasca, tutta nuda. E canta. Un altro ‘colpo’ di Elettra Lamborghini (Di giovedì 16 luglio 2020) Elettra Miura Lamborghini è l’ereditiera per eccellenza, quella con la E maiuscola. Figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il ’66 e il ’73. Insomma, a partire dal nome, la bella ereditiera è già tutta un programma. Giorno dopo giorno seguiamo la sua vita su Instagram, social in cui lei ama condividere tutto… ma proprio tutto. Che si tratti delle prove della coreografia per il nuovo video musicale della canzone La Isla (in ft con Giusy Ferreri), della ricerca del suo abito da sposa o dell’arrivo del suo nuovo cavallo, Elettra Lamborghini ai suoi ... Leggi su caffeinamagazine

kappaTI : ripensavo a pozzetto e la fenech nudi nella vasca da bagno, ieri asra. cioè: pozzetto ti stimo, cazzo - mikemontvgomery : come supero le scene di Tini nella vasca da bagno ?? - infoitcultura : Gli 80 anni di Renato Pozzetto: 'Quella volta nella vasca con la Fenech, che gaffe - exotronomy : RT @vminyibox: l ha messo nella vasca mentre ancora dormiva e per svegliarlo gli dava i bacini no raga???????? - vodkalemonceso : @siamoindie_ AMAVZYSGGA VAI IN BAGNO SU NON C'È NESSUN MORTO NELLA VASCA DA BAGNO PROMETTO -

Ultime Notizie dalla rete : Nella vasca Gli 80 anni di Renato Pozzetto: 'Quella volta nella vasca con la Fenech, che gaffe Tiscali.it Setterosa più anconetano: in vasca ecco la Altamura

Un’anconetana con il setterosa. E’ la ventiduenne della Vela Nuoto Ancona Elena Altamura, che è stata convocata nei giorni scorsi dal commissario tecnico Paolo Zizza con la nazionale femminile per tre ...

Vasca idromassaggio, un piacevole momento da dedicare a sé stessi

La vasca idromassaggio è l’accessorio ideale per chi desidera godere di un momento di totale relax e tranquillità, magari al termine di una giornata di lavoro o nel corso di una serata libera da impeg ...

Un’anconetana con il setterosa. E’ la ventiduenne della Vela Nuoto Ancona Elena Altamura, che è stata convocata nei giorni scorsi dal commissario tecnico Paolo Zizza con la nazionale femminile per tre ...La vasca idromassaggio è l’accessorio ideale per chi desidera godere di un momento di totale relax e tranquillità, magari al termine di una giornata di lavoro o nel corso di una serata libera da impeg ...