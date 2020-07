Modifiche ai decreti sicurezza: pronta la bozza del Governo (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la decisione della Consulta di bocciare parte dei decreti sicurezza voluti dall’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Governo ha preparato la bozza con le Modifiche. Dopo numerose riunioni, l’attuale capo del Viminale, Luciana Lamorgese, ha trovato una quadra con i partiti di maggioranza, PD e Movimento 5 Stelle. Le Modifiche ai decreti sicurezza: protezione speciale e Sprar Il caposaldo delle Modifiche ai decreti sicurezza riguarda la protezione umanitaria per i migranti, che era stata precedentemente eliminata dal leader leghista. Si parlerà, ora, di “protezione speciale”, che garantirà la protezione internazionale a tutte le categorie ... Leggi su notizieora

