Maturità: uno studente su due promosso con un voto superiore a 80 (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Il 99,5% degli studenti ha superato l'esame di maturità. E' quanto emerge dai dati resi noti dal ministero della Pubblica Istruzione. La percentuale è leggermente inferiore al 99,7% fatto segnare lo scorso anno. Si è verificato invece un balzo degli studenti che hanno strappato il 100: dal 5,6% dell'anno scorso si è passati al 9,9%. Uno su due ha preso, inoltre, un voto superiore a 80 centesimi. Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Maturità, il 99,5% è stato promosso: uno su due ha preso più di 80 #maturità2020 - ErasmoPartenope : RT @antoniopolito1: In questo 2020 esce dai licei la generazione più colta della storia. Uno su dieci ha preso 100 - DarioBritti : RT @antoniopolito1: In questo 2020 esce dai licei la generazione più colta della storia. Uno su dieci ha preso 100 - MichelaRoi : RT @antoniopolito1: In questo 2020 esce dai licei la generazione più colta della storia. Uno su dieci ha preso 100 - Corriere : Maturità 2020, effetto Covid: voti più alti in tutta Italia. Uno su dieci ha preso 100 -

