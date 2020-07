Manuela Arcuri secondo figlio? “Sarebbe un rischio, durante l’isolamento…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Manuela Arcuri si è dichiarata pronta per ritornare nel mondo dello spettacolo. La nota attrice aveva ridotto il suo impegno lavorativo per dedicarsi alla famiglia e al suo bambino che oggi ha sei anni. Il piccolo Mattia è nato dalla sua relazione con Giovanni di Gianfrancesco, che nella vita fa l’imprenditore. Tra i due la cose vanno a gonfie vele, ma staranno pensando ad un secondo figlio? Manuela Arcuri pronta a diventare di nuovo mamma? Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi, Manuela Arcuri ha risposto all’eventualità di diventare mamma per la seconda volta. La nota attrice ha dichiarato a tale proposito: Se non è arrivato durante l’isolamento forzato ... Leggi su velvetgossip

