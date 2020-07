Mafia, le minacce di Graviano a Di Matteo e Giletti. Il conduttore: “Solidarietà da molta parte della politica, ma non dal M5s” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ho avuto grande solidarietà da molta parte della politica, tranne una: non ho visto una presa di posizione pubblica del Movimento 5 Stelle. La Raggi lo ha fatto e ho molto apprezzato, avrei voluto lo facesse anche il Movimento 5 Stelle. Un silenzio che pesa”. Così Massimo Giletti, a In Onda, su La7, commentando le minacce ricevute dal boss mafioso Filippo Graviano, intercettato al 41bis, riportate nell’ultimo libro di Lirio Abbate. “Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia“, dice l’11 maggio, mentre passeggia è in carcere, il boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del ‘92 e del ‘93. ... Leggi su ilfattoquotidiano

