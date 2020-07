La vittoria di Duda in Polonia (Di giovedì 16 luglio 2020) La vittoria di Duda in Polonia rappresenta la volontà di un popolo di sganciarsi dalle ingerenze pervasive straniere. Dalla Russia in primis, attraverso un filoatlantismo che nella Unione Europea è debole. Dai media privati nelle mani di stranieri tedeschi e americani, che esercitano un imperialismo economico e tendono a influenzare la politica polacca. Duda, presidente uscente in Polonia, ha vinto le elezioni al ballottaggio tenutosi il 12 luglio. La competizione con l'opposizione è (...) - Tribuna Libera / Elezioni, Polonia, NATO, Unione Europea, Libertà di stampa Leggi su feedproxy.google

rappresenta la volontà di un popolo di sganciarsi dalle ingerenze pervasive straniere. Dalla Russia in primis, attraverso un filoatlantismo che nella Unione Europea è debole. Dai media privati nelle m ...

Andrzej Duda è il nuovo presidente della Polonia

Le proiezioni (con il 99 per cento dei seggi scrutinati) lo danno vincitore con il 51,2 per cento dei voti Il candidato della destra populista, Andrzej Duda, ha vinto le elezioni presidenziali in Polo ...

Le proiezioni (con il 99 per cento dei seggi scrutinati) lo danno vincitore con il 51,2 per cento dei voti Il candidato della destra populista, Andrzej Duda, ha vinto le elezioni presidenziali in Polo ...