Killer uccide in auto il cugino, poi va a comprare una nuova macchina (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno spietato Killer sembra aver ucciso in macchina il proprio cugino, poi incurante è andato a comprare un nuovo veicolo, mostrando sui social l’acquisto. Ethan Roberts, di venti anni, è andato a fare shopping dopo aver distrutto la propria auto contro un albero. Lui, nell’incidente, non si è ferito ma altri passeggeri, tra cui il … L'articolo Killer uccide in auto il cugino, poi va a comprare una nuova macchina è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Decapitato e smembrato con una sega elettrica. È il destino toccato a Fahim Saleh, 33 anni, milionario imprenditore bengalese, ucciso nel suo appartamento extralusso da oltre 2 milioni di dollari a Ne ...

Borgotaro (Parma) – Uccide la moglie e poi si suicida

Omicidio-suicidio a Borgotaro, nel Parmense: un uomo di 40 anni ha prima ucciso la moglie 35enne con un fucile da caccia e poi si è tolto la vita utilizzando quella stessa arma, detenuta regolarmente.

