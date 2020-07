Inter, Marotta: “Lautaro Martinez è un nostro giocatore. Sanchez? Presto parlare del suo futuro” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Le voci da Barcellona su Lautaro? Le parole si perdono nel vento, quello che contano sono i fatti. E’ un nostro giocatore, non ha mai manifestato l’intenzione di andare via e ce lo godiamo. E’ un professionista serio, non si lascia condizionare dalle sirene. Ha avuto un momento di involuzione ma ha risalito la china“. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta nel pre partita del match contro la Spal a Ferrara parlando del futuro di Lautaro Martinez. Affrontato anche il tema legato alla possibilità che il suo partner d’attacco, Alexis Sanchez, possa restare a Milano oltre la data del 5 agosto: “Sanchez è stato assente per quattro mesi per un grave infortunio, questo ... Leggi su sportface

