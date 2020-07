Il Napoli punta a rinforzare la cantera: Núñez e Romero dalla Spagna nel mirino (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Napoli sta già iniziando a pensare alla prossima stagione e vuole rinforzare la rosa non solo con colpi di giocatori blasonati, ma anche con giovani promesse che possono garantire un futuro a lungo termine alla rosa azzurra. In particolare, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport e da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo Giuntoli … L'articolo Il Napoli punta a rinforzare la cantera: Núñez e Romero dalla Spagna nel mirino Leggi su dailynews24

