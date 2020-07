Formula 1, la Williams conferma Russell e Latifi per il 2021: una notizia che fa felice anche… Bottas (Di giovedì 16 luglio 2020) La line-up della Williams non cambierà nel 2021, il team di Grove infatti ha ufficializzato la riconferma per la prossima stagione di George Russell e Nicholas Latifi, che rimarranno compagni di scuderia per il secondo anno consecutivo, dopo quello appena cominciato. Mark Thompson/Getty ImagesLa scuderia britannica è alla ricerca di nuovi investitori che possano sposare il progetto, ma il futuro non è assolutamente in discussione, come dimostrano i piani per gli anni a venire. A conferma di ciò ci sarebbe anche il contratto del canadese, che sarebbe addirittura triennale. Una notizia, quella della conferma in Williams di Russell, che fa felice anche Valtteri ... Leggi su sportfair

