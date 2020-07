Focolaio Covid Cosenza: 9 positivi. Non hanno rispettato le norme (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono tutti asintomatici i 9 casi positivi del Focolaio Covid a Cosenza. Nella cittadina calabrese preoccupano i nuovi contagiati: alcuni non hanno rispettato norme anti Coronavirus. Con la curva dei nuovi positivi e dei deceduti che si assesta su numeri minimi da inizio epidemia, a preoccupare in Italia sono i numerosi focolai che nelle ultime settimane si sono accesi in varie parti del Paese. Prima a Bologna tra i magazzini della Bartolini e di TNT, poi a Rimini, quindi in provincia di Salerno e ultimamente in Calabria, dove a Cosenza sono stati registrati altri nove casi di positività all’interno della comunità africana locale. Si tratta di senegalesi, congiunti o entrati in contatto con la ... Leggi su bloglive

A dirlo il presidente della Regione, Enrico Rossi, visti i recenti focolai apparsi in Toscana e riconducibili ... “Anche se non siamo più in piena emergenza Covid - conclude Rossi - non possiamo ...

Francia: governo vuole imporre utilizzo mascherina nella Loira

Parigi, 16 lug 09:22 - (Agenzia Nova) - Il governo francese vuole rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina nel dipartimento della Mayenne, situato nei Paesi della Loira, dove sono scoppiati di ...

