F1 | GP Ungheria 2020 | orari differite TV8 di qualifiche e gara

Anche il terzo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, verrà trasmesso in differita su TV8. Dopo il back-to-back austriaco con vittorie di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, la Mercedes proverà a dominare anche all'Hungaroring. In Ungheria, storicamente, è la qualifica a fare la differenza in un tracciato con poche chance di sorpasso. Grande attenzione, dunque, verrà data alla sessione di qualifica in programma sabato 18 luglio alle 15:00 con differita su TV8 dalle 18:30. Domenica 19, invece, gara al via alle 15:10 con start in differita su TV8 dalle 18:15. GP Ungheria – Programmazione differite TV8 Sabato 18 luglio Ore 18:30, qualifiche Domenica 19 luglio Ore 18:15, gara

