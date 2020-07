Ecco quanto ci costerà l’accordo tra Conte e i Benetton (Di giovedì 16 luglio 2020) Il titolo di Atlantia sospeso più volte a Piazza Affari per eccesso di rialzo. Il Tesoro che comincia a fare i conti su quanto costerà a Cassa depositi e prestiti l’accordo raggiunto dal governo con Autostrade per l’Italia. Accantonata l’ipotesi della revoca, nel day after dell’intesa notturna per l’ingresso dello Stato in Aspi, a festeggiare sono stati soprattutto gli azionisti di Atlantia. Mentre in Cdp si sono messi subito al lavoro per capire quale sarà alla fine la somma da elargire. Cassa depositi e prestiti dovrebbe mettere una cifra che si aggirerà tra i 3 e i 4 miliardi. Con uno schema per scalare Aspi in due step. Cdp salirà inizialmente al 33%, vincolando l’aumento di capitale agli investimenti nella rete autostradale. Contemporaneamente, Atlantia venderà un altro ... Leggi su linkiesta

NicolaPorro : ?? La #Cortedeiconti ha bussato alla porta del commissario straordinario #DomenicoArcuri. Ecco quanto rivuole indiet… - luca_passani : @ironicola @violainpensiero Per chi si fosse perso la prima puntata... Ho seguito la cosa da vicino e ho scritto ar… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Centri estivi, ecco quanto costa l'estate dei #bambini - claudicantep : I soldi di #Cdp... nelle casse si trovano i risparmi postali degli italiani e tutti gli investimenti di Cdp: questi… - giampietrogiova : Ecco quanto ci costerà l’accordo tra Conte e i Benetton -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quanto Centri estivi, ecco quanto costa l'estate dei bambini Adnkronos Supplenze, procedura digitalizzata per le nuove graduatorie: ecco come funziona

Addio alla carta. Dopo vent’anni di assegnazione delle cattedre attraverso la consueta burocrazia, il ministero dell’Istruzione ha deciso di digitalizzare la procedura per la formazione delle graduato ...

Strada di Patto, nuovi retroscena Lega: "Ecco documenti preziosi"

La strada di Patto continua a tenere banco. Adesso un nuovo capitolo sull’infinita storia della via disastrata finita anche al centro di un’inchiesta che ha allungato ombre sui lavori. L’opposizione a ...

Addio alla carta. Dopo vent’anni di assegnazione delle cattedre attraverso la consueta burocrazia, il ministero dell’Istruzione ha deciso di digitalizzare la procedura per la formazione delle graduato ...La strada di Patto continua a tenere banco. Adesso un nuovo capitolo sull’infinita storia della via disastrata finita anche al centro di un’inchiesta che ha allungato ombre sui lavori. L’opposizione a ...