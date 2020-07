Dl Rilancio, il governo pone la questione di fiducia (Di giovedì 16 luglio 2020) Decreto Rilancio al Senato per l’approvazione definitiva e la conversione in legge del testo rivisto alla luce degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Il decreto Rilancio arriva al Senato e si avvia alla fase conclusiva dell’iter parlamentare. Dopo il via libera alla Camera, serve quello di Palazzo Madama per la definitiva conversione in legge del testo. Roma 24/03/2018 – elezione del Presidente del Senato della Repubblica Italiana / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Aula Senato Palazzo MadamaDecreto Rilancio al Senato, il governo pone la questione di fiducia Come pronosticato, la maggioranza ha deciso di porre la questione di fiducia sul decreto Rilancio ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto la fiducia sul decreto #rilancio in Aula al Senato. Domani il voto #ANSA - MediasetTgcom24 : Dl Rilancio, il governo pone la questione di fiducia al Senato #DlRilancio - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ I pasticci del governo sul decreto rilancio. La mannaia della Ragioneria (che è parte in… - NewsMondo1 : Dl Rilancio, il governo pone la questione di fiducia - GruppoFICamera : RT @roberto_pella: Dl Rilancio, accordo sindaci-governo sul riparto dei 3 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio governo Dl Rilancio, il governo pone la questione di fiducia al Senato Agenzia ANSA Dl Rilancio, il governo pone la questione di fiducia

Decreto Rilancio al Senato per l’approvazione definitiva e la conversione in legge del testo rivisto alla luce degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Il decreto Rilancio arriva al ...

Bonus infissi 2020: Ecobonus 110% e 50% finestre sconto e requisiti

Bonus infissi e finestre 2020, Ecobonus 110%: Il Governo al fine di sostenere il settore edilizio fortemente danneggiato dall'emergenza Coronavirus ha previsto nel nuovo decreto Rilancio 2020 ...

Decreto Rilancio al Senato per l’approvazione definitiva e la conversione in legge del testo rivisto alla luce degli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. Il decreto Rilancio arriva al ...Bonus infissi e finestre 2020, Ecobonus 110%: Il Governo al fine di sostenere il settore edilizio fortemente danneggiato dall'emergenza Coronavirus ha previsto nel nuovo decreto Rilancio 2020 ...