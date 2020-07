Dakota Johnson è bisessuale? Il presunto coming out convince Twitter, ma non è come sembra (Di giovedì 16 luglio 2020) Dakota Johnson è bisessuale? A leggere Twitter giovedì 16 luglio sembrerebbe che l'attrice di Cinquanta Sfumature abbia appena fatto coming out, ma le cose non stanno proprio così. Dakota Johnson è bisessuale? A volte gli utenti della rete si convincono di qualcosa sulla base di una dichiarazione nemmeno troppo chiara e magari datata: è quanto sta accadendo su Twitter a proposito dell'idea che Dakota Johnson sia bisessuale. Attualmente fidanzata con il cantautore e leader dei Coldplay Chris Martin, l'attrice figlia di Don Johnson e Melanie Griffith potrebbe essere vittima di un equivoco. La spiegazione ... Leggi su optimagazine

