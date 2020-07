Dakota Johnson è bisessuale? la vecchia intervista "scalda" i fan su Twitter (Di giovedì 16 luglio 2020) Dakota Johnson sarebbe bisessuale: si parla del possibile coming out della protagonista di Cinquanta sfumature di grigio dopo che una vecchia intervista e le foto con Cara Delevingne hanno acceso il dibattito su Twitter. Dakota Johnson potrebbe aver fatto coming out ed essersi dichiarata bisessuale, almeno secondo il dibattito tra i fan della protagonista di Cinquanta sfumature di grigio che in questo momento sta scaldando Twitter. Tutto a causa di una dichiarazione in una vecchia intervista rilasciata a Vogue nel 2017 e di alcune foto in cui la star è insieme a Cara Delevingne. La discussione sulla sessualità di Dakota ... Leggi su movieplayer

astroide_ : RT @PadfootBlack__: perché non sono nata con lo stile di dakota johnson ? - ari_an_na_ : RT @aidacomeseibeII: Dakota Johnson che fa coming out as bisex l'unica cosa bella successa nel 2020 - Theresa_989 : RT @seituilsole: Questo è anche un Dakota Johnson stan account - philosophyarte : Che ce frega dell’orientamento di Dakota Johnson, a noi frega della sua bellissima casa. - Theresa_989 : RT @perchetendenza: 'Dakota Johnson': Perché ha fatto coming out come bisessuale in un'intervista -

