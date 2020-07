Coronavirus, Ocse: “Nel primo trimestre tasso di occupazione in calo per la prima volta dal 2013: scende a 68,6%. Più colpiti i giovani” (Di giovedì 16 luglio 2020) Si fa sentire in tutti i Paesi sviluppati l’impatto del Coronavirus sul mercato del lavoro. E i più colpiti sono i giovani. Stando ai dati diffusi giovedì dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel primo trimestre il tasso di occupazione è sceso al 68,6% dal 68,9% del precedente trimestre, segnando la prima flessione da inizio 2013. La partecipazione al mercato è scesa allo stesso passo per uomini e donne, rispettivamente al 76,1% e al 61,3%, mentre l’occupazione giovanile, nella fascia 15-24 anni, scende al 41,9% dal 42,3%. In Italia, l’occupazione è lievemente calata al 59,1% ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - Noovyis : (Coronavirus, Ocse: “Nel primo trimestre tasso di occupazione in calo per la prima volta dal 2013: scende a 68,6%.… - aureumelio : L'OCSE sollecita i governi a ridurre i sussidi salariali legati al coronavirus - nikaveero : I dati non sono per nulla rassicuranti. Non è un paese per giovani? #work #coronavirus #9luglio @Avvenire_Nei - Eleonora_Buffon : RT @PMI_it: Disoccupazione in Italia: report Ocse e soluzioni per la ripresa: L'Ocse fotografa il mercato del lavoro nel post-Covid e tracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ocse Coronavirus, Ocse: “Nel primo trimestre tasso di occupazione in calo per la prima volta dal 2013:… Il Fatto Quotidiano Ocse: occupazione area -0,3 punti a 68,6% I trim, verso crollo nel II

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 lug - La pandemia di Covid-19 ha pesato sull'occupazione nei Paesi industrializzati fin dal primo trimestre, anche se le ricadute piu' pesanti sono sui tre ...

Coronavirus: Fao e Ocse, pandemia ha messo sotto pressione approvvigionamento agricolo e alimentare

Parigi, 16 lug 11:22 - (Agenzia Nova) - La pandemia di coronavirus ha messo le catene di approvvigionamento agricolo e alimentare sotto una pressione "senza precedenti". È quanto affermano il segretar ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 lug - La pandemia di Covid-19 ha pesato sull'occupazione nei Paesi industrializzati fin dal primo trimestre, anche se le ricadute piu' pesanti sono sui tre ...Parigi, 16 lug 11:22 - (Agenzia Nova) - La pandemia di coronavirus ha messo le catene di approvvigionamento agricolo e alimentare sotto una pressione "senza precedenti". È quanto affermano il segretar ...