Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità delle retribuzioni” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Trovo ingiustificabile la disparità di condizioni. Ho già espresso la necessità di intervenire con adeguati strumenti legislativi sulla parità delle retribuzioni. E confido che ci possa essere su questo un accordo unanime del Parlamento”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando alla presentazione del documento ‘donne per un nuovo rinascimento’, alla Galleria d’Arte moderna, in riferimento al divario salariale tra uomini e donne nel nostro Paese. L'articolo Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano

