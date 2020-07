Black Lives Matter, a Bristol la prima statua: ecco chi raffigura (Di giovedì 16 luglio 2020) A Bristol spunta la prima statua in onore del movimento Black Lives Matter. Andiamo a vedere chi raffigura la statua apparsa in Gran Bretagna. Se c’è un movimento che ha scosso la coscienza mondiale nell’ultimo periodo questo è il Black Lives Matter. L’ennesima morte di un afroamericano per mano della polizia, ha scatenato la rabbia … L'articolo Black Lives Matter, a Bristol la prima statua: ecco chi raffigura proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

