Allerta Meteo Firenze: temporali in arrivo (Di giovedì 16 luglio 2020) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per venerdì 17 luglio un codice giallo su tutte le aree della Metrocittà, per rischio idrogeologico e temporali. Previsti locali temporali di forte intensità, associati a colpi di vento e grandine. In occasione dei fenomeni più intensi si raccomanda ai cittadini massima prudenza alla guida e attenzione nello svolgere le attività all’aperto.L'articolo Allerta Meteo Firenze: temporali in arrivo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Maltempo in Toscana, scatta l'allerta gialla per possibili forti temporali

Meteo Treviso: qualche possibile rovescio giovedì, variabile venerdì, discreto sabato

Previsioni meteo Treviso, giovedì, 16 luglio: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrat ...

Maltempo in Toscana venerdì 17: scatta allerta gialla per possibili forti temporali

Firenze, 16 luglio 2020 - Sarà un venerdì 17 luglio di possibili piogge forti in Toscana. Questo secondo l'allerta gialla che è stata emessa dalla Protezione Civile. L'allerta riguarda tutta la Toscan ...

