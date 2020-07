Alex Zanardi verrà risvegliato dal coma gradualmente, ma le condizioni restano gravi (Di giovedì 16 luglio 2020) A Siena i medici stanno riducendo la sedazione di Alex Zanardi per risvegliarlo dal coma farmacologico, ma hanno sottolineato che le sue condizioni restano gravi e la prognosi è ancora riservata. Alex Zanardi verrà risvegliato dal coma farmacologico, indotto subito dopo l'incidente, gradualmente. Lo ha comunicato il dottor Sabino Scolletta che ha confermato che il quadro neurologico del campione resta grave, per cui la prognosi è ancora riservata. L'Ospedale di Siena dove è ricoverato Alex Zanardi ha emesso un nuovo bollettino medico di aggiornamento sule condizioni del campione. I dottori che stanno seguendo ... Leggi su movieplayer

I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico. "In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la ...“In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è st ...