Abusi sessuali su una bimba di 5 anni ad Avellino, coinvolti il nonno e la madre (Di giovedì 16 luglio 2020) NAPOLI – “Turpe scenario di plurimi abusi sessuali all’interno delle mura domestiche”. Cosi’ i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino descrivono quanto svelato da un’indagine condotta a Cervinara e che ha visto una bambina di appena 5 anni vittima di violenza sessuale da parte di alcuni familiari con la connivenza della madre. I due uomini raggiunti oggi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata – ai sensi degli articoli 609 bis e 609 ter c.2 del codice penale, contemplanti, spiegano dall’Arma, “la pena edittale piu’ alta per ipotesi delittuose del genere” – sono il nonno della bambina, 53enne di Cervinara, e il compagno della zia (sorella della madre), trentenne di San Martino Valle Caudina. Entrambi avrebbero piu’ volte abusato sessualmente della piccola. Leggi su dire

rep_napoli : Abusi sessuali su bimba di 5 anni, due arresti nell'Avellinese: coinvolti nonno e mamma [aggiornamento delle 12:27] - Notiziedi_it : Abusi sessuali su bimba di 5 anni, arrestati nonno e compagno della zia - corrmezzogiorno : #Napoli Abusi sessuali su bimba 5 anni, arrestati nonno e uno zio - FiorediCardo_ : RT @EugenioCardi: L'italianissimo assassino su Fb si definiva 'uomo che ama i valori della famiglia'. Inutile commentare ulteriormente, ma… - FiorediCardo_ : RT @EugenioCardi: @mosci68 @hugmejeed @fabiob6417 @AlbericoDeLuca - 1 femminicidio ogni 3 gg - 80% degli stupri commessi in casa - 95% degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali

Il Messaggero

I costi dell’orrore I costi delle bambole variavano da $ 250 a $ 500. “In un momento in cui vi è più consapevolezza che mai di abusi sessuali su minori – ha spiegato Melinda Liszewski-, come è ...I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un 54enne di Cervinara e un 30enne ...