Web tax, un cammino a ostacoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il difficile periodo epidemiologico in corso sta mettendo in discussione la tassazione a livello mondiale. Volendo mutuare le parole che Giulio Tremonti usò nel 1994 con il Libro bianco per la riforma fiscale, si sta valutando se muovere la centralità della tassazione dalle persone, con l’imposizione c.d. diretta, alle cose, con l’imposizione indiretta. Discorso valido non solo a livello italiano, ma europeo e mondiale. Questo anche perché ci si aspetta una riduzione dei ricavi e gli Stati devono trovare una fonte di tassazione che permetta loro di continuare ad avere sufficiente gettito per continuare a operare.Il tutto si intreccia poi con il dibattito sulla tassazione dei redditi realizzati via web, ragionamento sul come passare dalla tassazione del bene sul piano fisico a quella sul piano virtuale. Mentre il primo problema (dalle persone alle cose) ... Leggi su huffingtonpost

La web tax potrebbe aprire un fronte duro di scontro tra Usa e Ue. In un editoriale pubblicato dal Financial Times, il commissario Ue per l’economia Paolo Gentiloni, evidenzia che l’Europa “rimane imp ...

Roma, 14 lug. (Labitalia) - L'emergenza Covid19 ha posto le imprese di fronte alla necessità di trovare nuove strategie e soluzioni per pianificare la ripresa e tornare rapidamente alla normalità. Ed ...

