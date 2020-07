Università, rette scontate e contributi per chi rientra: così gli atenei del Sud provano a riconquistare i fuorisede. È polemica (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Cari ragazzi se rientrate al Sud a studiare vi scontiamo le rette”. Le Università del Mezzogiorno provano a riconquistare gli studenti fuggiti al Nord con una serie di agevolazioni. Dalla Sicilia che mette sul piatto un contributo per il prossimo anno accademico di 1.200 euro per ogni studente iscritto fuori regione o all’estero che sceglierà di tornare alla Puglia che ha deciso di non far pagare le tasse di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021 a chi rimetterà piede a casa. Ma anche le Università della Basilicata hanno già promosso il cinquanta percento di sconto a chi si iscrive per il prossimo anno. Sconti che non piacciono al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi che in un’intervista a Il Mattino ha bocciato ... Leggi su ilfattoquotidiano

