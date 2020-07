"Un cane da riporto più bravo di me nel killeraggio". Senaldi asfalta Scanzi, "Il cazzaro del virus" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tocca fare i complimenti ad Andrea Scanzi, il comunicatore più social d'Italia. È un pizzico egoriferito, ma questo è un pregio nell'ambiente del web, dove la realtà è un optional e chiunque può atteggiarsi a Napoleone senza passare per matto, insolentire il prossimo senza dover poi passare dal tribunale e affermare che il coronavirus non è una malattia mortale senza che l'Ordine dei Giornalisti apra un'inchiesta a suo carico. Andrea è un grande della comunicazione in rete. Mi è bastato rispondere a un suo tweet per guadagnare cento seguaci. Mi sfotteva perché ha più interscambi su Internet di me. Gli piace vincere facile. Lui posta venti volte al giorno, ovviamente sui temi che fanno tendenza, io una ogni due settimane. Non mi spiego ... Leggi su liberoquotidiano

rrico_e : RT @Libero_official: #Senaldi contro Scanzi: 'Il cazzaro del virus, un cane da riporto più bravo di me nel killeraggio su commissione' htt… - Libero_official : #Senaldi contro Scanzi: 'Il cazzaro del virus, un cane da riporto più bravo di me nel killeraggio su commissione'… - MariaMaddaloni2 : Il primo cane da riporto sei te - aldo_rovi : RT @FOrfei: @NicolaPorro @AnnalisaChirico Praticamente il ruolo attuale di Marco Travaglio è quello di bastonare chiunque non sia allineato… - JohnTra00901698 : @Xavieraosta @PSenaldi Ha ammesso l'errore pic volte, all'inizio quando molti lo dicevano. Il problema è che molti,… -

Ultime Notizie dalla rete : cane riporto Pietro Senaldi contro Scanzi: "Il cazzaro del virus, un cane da riporto più bravo di me nel killeraggio su commissione" LiberoQuotidiano.it Pietro Senaldi contro Scanzi: "Il cazzaro del virus, un cane da riporto più bravo di me nel killeraggio su commissione"

Tocca fare i complimenti ad Andrea Scanzi, il comunicatore più social d'Italia. È un pizzico egoriferito, ma questo è un pregio nell'ambiente del web, dove la realtà è un optional e chiunque può atteg ...

Cabras: due nuove spiagge per i cani

Più spiagge per i cani. Il Comune di Cabras ha deciso di istituire due nuove aree per ospitare gli amici a quattro zampe con i rispettivi padroni. Sino allo scorso anno l'ingresso ai cani era consenti ...

Tocca fare i complimenti ad Andrea Scanzi, il comunicatore più social d'Italia. È un pizzico egoriferito, ma questo è un pregio nell'ambiente del web, dove la realtà è un optional e chiunque può atteg ...Più spiagge per i cani. Il Comune di Cabras ha deciso di istituire due nuove aree per ospitare gli amici a quattro zampe con i rispettivi padroni. Sino allo scorso anno l'ingresso ai cani era consenti ...