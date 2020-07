Ue, ad aprile in netto calo i consumi d’energia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il consumo totale di energia elettrica nell’Unione Europea ad aprile 2020 è stato inferiore dell’11,2% al valore più basso di aprile registrato tra il 2016 e il 2019. Lo rileva Eurostat. L'articolo Ue, ad aprile in netto calo i consumi d’energia proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

BOLZANO. Il periodo fra aprile e giugno 2020 ha fatto registrare il più netto calo del mercato del lavoro altoatesino degli ultimi 20 anni. Questo il primo dato che risulta dall'analisi fatta sulla si ...

Il consumo totale di energia elettrica nell'Unione Europea ad aprile 2020 è stato inferiore dell'11,2% al valore più basso di aprile registrato tra il 2016 e il 2019. Lo rileva Eurostat.

BOLZANO. Il periodo fra aprile e giugno 2020 ha fatto registrare il più netto calo del mercato del lavoro altoatesino degli ultimi 20 anni. Questo il primo dato che risulta dall'analisi fatta sulla si ...Il consumo totale di energia elettrica nell'Unione Europea ad aprile 2020 è stato inferiore dell'11,2% al valore più basso di aprile registrato tra il 2016 e il 2019. Lo rileva Eurostat.