Tuttosport: l'ombra di un agente francese (e della Premier) complica l'affare Osimhen al Napoli

Secondo quanto scrive Tuttosport, l'unico ostacolo al passaggio di Victor Osimhen in azzurro sono i suoi procuratori, che continuano a premere affinché l'attaccante ascolti le offerte provenienti dalla Premier. "Un affare da 80 milioni che potrebbe sfumare, se l'attaccante nigeriano continuasse ad ascoltare le offerte della Premier che un agente francese gli sta sottoponendo. Offerte di gran lunga superiori rispetto a quella del Napoli, arrivato a 3 milioni netti (bonus inclusi) e pagando solo il 30% delle tasse sullo stipendio, grazie al decreto crescita. «Non credi sia poco?» sarebbe il dubbio che gli avrebbe messo in testa il misterioso agente transalpino, tanto che Osimhen ...

