Superquark, le nuove puntate: Piero Angela rinfresca l'estate di Rai 1 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Superquark torna su Rai 1 anche nell'estate 2020 e si annuncia come il programma più 'fresco' del periodo. Quando si ha a che fare con contenuti intelligenti, stimolanti e interessanti non c'è stagione che tenga. E che Piero Angela con i suoi 91 splendidi anni sia il più giovane di tutti i volti, i nomi e soprattutto le menti Rai non è certo in dubbio.

