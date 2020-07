Spal-Inter, Di Biagio alla vigilia: “Rassegnati? No, serve una reazione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luigi Di Biagio alla vigilia di Spal-Inter, match della trentatreesima giornata di Serie A Giornata di vigilia per la Spal di Luigi Di Biagio, che domani sera ospiterà l’Inter al ‘Paolo Mazza’ nella quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A. L’allenatore dei biancazzurri ha parlato così della sfida con i nerazzurri. Mister, cosa ci possiamo aspettare in questa fase finale del campionato?“Dovremo riprendere le ultime Interviste e sarei ripetitivo. Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l’abbiamo ... Leggi su intermagazine

