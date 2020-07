Simona Tagli terrorizzata chiama il 112: “Aiuto mia figlia è scomparsa”, ma è uno scherzo de Le Iene (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gi inviati e gli autori de “Le Iene” sono già al lavoro, in questi giorni, per la nuova edizione del programma, che andrà in onda da settembre con il doppio appuntamento su Italia Uno il martedì e il giovedì e sarà condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, stando alle notizie raccolte dai listini della concessionaria Publitalia. La “vittima” stavolta è stata Simona Tagli, volto noto nella tv negli ‘anni 90 e celebre per i suoi stacchetti sexy, durante il Cruciverbone di “Domenica In”. Il quotidiano Il Giorno ha ricostruito la vicenda raccogliendo le testimonianze delle persone sul posto dell’accaduto. La Tagli si è spaventata per la scomparsa della figlia 15enne Georgia, così ha subito ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Simona Tagli terrorizzata chiama il 112: “Aiuto mia figlia è scomparsa”, ma è uno scherzo de Le Iene - Noovyis : (Simona Tagli terrorizzata chiama il 112: “Aiuto mia figlia è scomparsa”, ma è uno scherzo de Le Iene) Playhitmusi… - FQMagazineit : Simona Tagli terrorizzata chiama il 112: “Aiuto mia figlia è scomparsa”, ma è uno scherzo de Le Iene - LaMammaN1 : - Progen20 : RT @SpaghettiScien1: Mi chiedo se @Codacons stia valutando un esposto contro @redazioneiene per procurato allarme. Che le forze dell'ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Tagli Simona Tagli chiama il 112: "Aiuto, mia figlia è sparita". Ma è uno scherzo delle Iene IL GIORNO Simona Ventura: dopo The Voice perde anche Il Collegio

Nella scorsa stagione avevamo visto Simona Ventura, di ritorno su Rai 2, con ben tre programmi. Ora, però potrebbe non rimanergliene nemmeno uno! Carlo Freccero, allora direttore di Rai 2, le aveva af ...

Simona Tagli: la conduttrice vittima di uno scherzo de Le Iene

Attimi di paura per Simona Tagli a causa della (finta) scomparsa della figlia Stavolta lo scherzo de Le Iene non è riuscito affatto. La trasmissione in onda su Italia Uno aveva organizzato in maniera ...

Nella scorsa stagione avevamo visto Simona Ventura, di ritorno su Rai 2, con ben tre programmi. Ora, però potrebbe non rimanergliene nemmeno uno! Carlo Freccero, allora direttore di Rai 2, le aveva af ...Attimi di paura per Simona Tagli a causa della (finta) scomparsa della figlia Stavolta lo scherzo de Le Iene non è riuscito affatto. La trasmissione in onda su Italia Uno aveva organizzato in maniera ...