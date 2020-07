Scuolabus dirottato e sequestrato a Milano, autista condannato a 24 anni: 'Fu terrorismo' (Di mercoledì 15 luglio 2020) La corte d'Assise del Tribunale di Milano ha condannato Ousseynou Sy a 24 anni di carcere nel processo che vede il 47enne di origini senegalesi imputato per aver sequestrato, dirottato e incendiato il ... Leggi su leggo

repubblica : Condannato a 24 anni l'autista dello scuolabus dirottato e incendiato: confermata l'ipotesi terrorismo [aggiornamen… - LegaSalvini : Scuolabus dirottato, Sy: 'Chiedo giustizia per i migranti morti in mare'. - Adnkronos : ++#Scuolabus dirottato, #autista condannato a 24 anni di carcere++ - bluebird19473 : RT @marco_gervasoni: Bene. Speriamo non salti fuori un MD in appello. Condannato a 24 anni l'autista dello scuolabus dirottato e incendiato… - liberadidonna1 : RT @FEMsrl: Condannato a 24 anni l'autista dello scuolabus dirottato e incendiato: confermata l'ipotesi terrori… -