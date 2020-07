Scende dal bus senza mascherina e viene rimproverato: autista minacciato (Di mercoledì 15 luglio 2020) minacciato - auspicando anche il sopraggiungere di un brutto male - da un giovane dopo averlo redarguito perchè stava Scendendo dal bus senza mascherina . E' successo attorno alle 19 di ieri, martedì ... Leggi su torinotoday

laura_parise1 : @AriSolosamp @Anitasamp2 @AnnitaLorefice @_smpdr @Giulia2323 @Emma84310382 @Marco_Samp @Chantalmiao @patrisolosamp… - zaza_rosa : Scende dal bus senza mascherina e viene rimproverato: autista minacciato - Qrbrds : RT @SoulExpress_: Clay Clark chiama Gates a Pedo dal vivo su Newsmax. 'BILL GATES È UN PEDOFILO! SI SCENDE CON I PEDOFILI! Perché ascolti u… - SoulExpress_ : Clay Clark chiama Gates a Pedo dal vivo su Newsmax. 'BILL GATES È UN PEDOFILO! SI SCENDE CON I PEDOFILI! Perché asc… - swarz_3 : @furiabuia_17 Sembra c ok me nelle scene dei film. Due hanno finito di fare l'amore e quando jno scende dal letto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende dal Val d'Aosta, sale e scende dal Gran Paradiso in due ore e 2 minuti: è record La Repubblica Covid, in Italia 162 nuovi positivi. Le vittime totali sfiorano quota 35mila

Tornano ad aumentare i contagi da Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 162 nuovi casi di positività, circa cinquanta in più rispetto ai 114 registrati ieri. Lo confermano i dati d ...

Stamperia Miroglio, il sindaco di Alba in piazza con lavoratori e sindacati

Il sindaco di Alba Carlo Bo è sceso in piazza questa mattina sotto il Municipio con i 151 dipendenti della Stamperia di Govone del Gruppo Miroglio rimasti senza lavoro e con i sindacati. Il presidio a ...

Tornano ad aumentare i contagi da Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 162 nuovi casi di positività, circa cinquanta in più rispetto ai 114 registrati ieri. Lo confermano i dati d ...Il sindaco di Alba Carlo Bo è sceso in piazza questa mattina sotto il Municipio con i 151 dipendenti della Stamperia di Govone del Gruppo Miroglio rimasti senza lavoro e con i sindacati. Il presidio a ...