Sassuolo-Juventus, infortunio per Chiellini: al suo posto Rugani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Emergenza difesa in casa Juventus. Problemi fisici per i centrali bianconeri nel primo tempo del match in casa del Sassuolo. Prima De Ligt accusa un problema alla spalla ma rimane in campo, poi anche Giorgio Chiellini è costretto ad alzare bandiera bianca. Problemi fisici per il difensore della Juventus, che costringe Sarri a inserire in campo Daniele Rugani, anche lui dato non in perfette condizioni fisiche. Insomma, piove sul bagnato per il reparto arretrato dei Campioni d’Italia. Leggi su sportface

